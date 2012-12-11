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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 11日 星期二 14:45 BJT

热火101-92老鹰 马刺134-126火箭

当地时间周一迈阿密热火主场101-92击败亚特兰大老鹰，詹姆斯27分7个篮板6次助攻，韦德13投11中砍下26分，老鹰阵中约什史密斯得到22分6次助攻，艾尔霍福德贡献20分11个篮板；在另一比赛中休斯顿火箭主场126-134不敌圣安东尼奥马刺，林书豪状态回升贡献38分7次助攻。路透

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