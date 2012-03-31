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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 31日 星期六 17:52 BJT

热火106-85屠戮卫冕冠军小牛

上赛季NBA总决赛的两支球队周四再次狭路相逢，结果迈阿密热火106-85屠戮达拉斯小牛，迎来主场15连胜。上赛季总决赛热火2-4输给小牛，不过本赛季两次战胜对手。热火曾在圣诞节当天的新赛季首日交锋中105-94力克小牛。在詹姆斯与波什的带领下，此役热火六名球员得分上双。路透

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