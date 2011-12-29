版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 11:09 BJT

热火力克凯尔特人

周二迈阿密热火主场115-107胜凯尔特人，继续本赛季的出色表现，而凯尔特人则遭遇开季两连败。热火几乎一直占据优势，两节过後领先15分，但第四节凯尔特人制造出一定紧张局面，最後三分钟两次将比分差距缩小到三分。新秀科尔为热火斩获20分，其中末节14分，最後时刻发挥关键作用。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐