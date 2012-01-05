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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 5日 星期四 17:34 BJT

詹姆斯发威 热火狂胜步行者

迈阿密热火周三走出赛季首负的阴影，主场118-83痛击印第安纳步行者，勒布朗·詹姆斯在韦德因伤缺阵下独挑大梁，贡献33分、13次助攻和8个篮板，克里斯-波什拿下22分。两天前被亚特兰大老鹰结束开季不败的热火迅速恢复常态，第二节33-12的绝对得分优势，埋葬步行者翻盘希望。路透

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