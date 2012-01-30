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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 30日 星期一 11:30 BJT

詹姆斯率热火灼伤公牛

勒布朗·詹姆斯周日贡献35分和11篮板，率迈阿密热火在一场焦点对决中97-93击败东部劲敌芝加哥公牛。上赛季联盟MVP、公牛後卫罗斯带伤上阵拿下34分，但他最後一分钟在公牛93-94落後情况下两次罚球失手，而詹姆斯随後两罚两中，公牛无奈吞下苦果。路透

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