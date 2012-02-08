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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 8日 星期三 18:54 BJT

热火107-91胜骑士

迈阿密热火周二以107-91胜克里夫骑士，距离东部第一位置靠近一步。韦德为热火砍下全场最高的26分，勒布朗·詹姆斯贡献24分，热火凭借第四节大爆发锁定胜利。热火目前19胜6负，距东部领头羊芝加哥公牛仅落後一场胜差。贾米森当天为骑士贡献25分，9个篮板。路透

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