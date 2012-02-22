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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 12:34 BJT

热火重挫国王 获七连胜

迈阿密热火队替补末节关键时刻发力，热火主场120-108击败萨克拉门托国王队，取得七连胜。前三节在紧张气氛中结束後，刚进入第四节热火替补球员就开始爆发，打出了13-2的攻击波，率球队获106-92的领先优势，并为最终胜利扫清障碍。本场比赛韦德拿到全场最高的30分和10次助攻。路透

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