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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 20日 星期二 11:53 BJT

韦德爆发 热火力克魔术

周日在NBA东区一场关键交锋中，韦德末节大放异彩，率迈阿密热火主场91-81力挫奥兰多魔术队，韦德爆发前热火69-68领先1分，他率队终将优势扩大至两位数，拿全场最高31分，第四节连砍12分，全节14分。波什为热火贡献23分，而勒布朗·詹姆斯得14分、12个篮板、7次助攻。路透

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