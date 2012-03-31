韦德率热火擒猛龙 外甥遭枪击心情沉重

韦德周五率领迈阿密热火客场113-101胜多伦多猛龙，但他承认由於得知亲人在芝加哥枪击案中受伤，赛场“心情沉重”。韦德拿下全场最高的30分，但却因外甥的情况忧心忡忡。他的外甥是周四芝加哥枪击事件中遭枪击的六人之一。韦德说：“我是为他而战，我牵挂着他。”路透