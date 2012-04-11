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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 12:14 BJT

凯尔特人再胜绿衫军

波士顿凯尔特人周二与迈阿密热火队10天内再次交锋，最终凯尔特人115-107再次告捷。保罗·皮尔斯拿到全队最高的27分，拉简·隆多贡献18分、15次助攻。热火的勒布朗·詹姆斯虽有36分、7个篮板、7次助攻，韦德贡献20分，但热火仍遭遇了三场比赛中第二次主场失利。路透

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