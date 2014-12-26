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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 26日 星期五 11:32 BJT

热火圣诞夜101-91击败骑士

迈阿密热火周四在圣诞夜101-91击败克利夫兰骑士，让重返骑士的勒布朗·詹姆斯吞下败仗。四届常规赛MVP得主詹姆斯受到迈阿密球迷的热情欢迎，他全场16投9中，共砍下30分，有八次助攻和四次失误。缺少波什的热火队中众志成城，韦德贡献31分，其中24分来自上半时。卢尔·邓贡献25分。路透
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