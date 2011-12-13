版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 18:24 BJT

詹姆斯："已经找回自我"

勒布朗·詹姆斯去年离开克里夫兰骑士队转投迈阿密热火时，他成为了很多球迷心中讨厌的对象，当热火在NBA总决赛中负于达拉斯小牛时，很多人拍手称快。随着NBA停摆的结束，詹姆斯无论是看起来还是听起来都很放松："（上赛季）对我而言很艰辛……但我会吸取教训，现在已找回自我。"路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐