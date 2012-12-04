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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 4日 星期二 10:37 BJT

詹姆斯当选《体育画报》年度最佳运动员

美国《体育画报》周一评选出2012年度最佳运动员，NBA球星迈阿密热火队前锋勒布朗·詹姆斯荣膺这一奖项。27岁的詹姆斯成为第六位获得这一荣誉的篮球运动员。“小皇帝”今年获得其职业生涯中第一个NBA总冠军，第三次获封NBA最有价值球员(MVP)，并为美国队在伦敦奥运夺得金牌。路透

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