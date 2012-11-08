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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 8日 星期四 15:00 BJT

热火30分优势痛击篮网

NBA卫冕冠军迈阿密热火周三103-73修理布鲁克林篮网，迎来连续两场大胜。热火周一以25分优势重创了菲尼克斯太阳。“皇帝”詹姆斯周三为热火贡献20分、12篮板和8次助攻，韦德则拿到全队最高的22分。热火目前战绩为4胜1负。图为韦德带球推进。路透

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