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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 15:43 BJT

雷阿伦、刘易斯加盟热火

新晋总冠军迈阿密热火周三宣布签下自由人雷阿伦和拉沙德刘易斯。“三分王”雷阿伦的加入将大大提高热火的外线进攻能力。据报导36岁的雷阿伦为加入由詹姆斯、韦德领军的热火，拒绝了凯尔特人提出的一份价值1200万美元、为期两年的合同。图为雷阿伦。

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