版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 21日 星期三 12:42 BJT

热火逆转胜太阳 主场14连胜

迈阿密热火周二99-95力克菲尼克斯太阳，第四节热火发威，连续拿下17分，扭转战局。比赛还剩8分钟时，太阳队还以90-80领先，但热火一波17-0攻势，太阳队六分多钟内无一进球，热火成功翻盘，实现主场14连胜。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐