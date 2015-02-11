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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 11日 星期三 14:06 BJT

韦德因伤缺席全明星赛

NBA迈阿密热火周二宣布，韦德因腿筋伤势未能痊愈，将缺席周末的全明星赛。这一伤势已经让韦德在热火的最近六场比赛中缺阵。此次缺席也意味着韦德连续亮相10届全明星赛的势头戛然而止。这位三次NBA总冠军得主本赛季出场35场，场均贡献21.4分、5.4次助攻。路透
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