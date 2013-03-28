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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 14:04 BJT

热火97-101负公牛 止步27连胜

周三迈阿密热火客场97-101不敌芝加哥公牛，27连胜遭终结。热火的27场连胜排名NBA史上第二，洛杉矶湖人曾在1971-72赛季创下33场连胜纪录。本场比赛公牛大将德里克·罗斯未复出，鲁尔·邓拿下28分7个篮板，卡洛斯·布泽尔21分17个篮板，而热火阵营詹姆斯贡献全场最高32分，波什21分，韦德18分7个篮板。路透
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