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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 26日 星期三 11:58 BJT

NBA圣诞大战热火主场103-97克雷霆

当地时间周二NBA圣诞大战迈阿密热火主场迎战俄克拉荷马雷霆，最终热火103-97在这场东西部第一的对决中胜出，收获五连胜圣诞大礼。詹姆斯29分、8篮板和9次助攻，韦德21分5个篮板，查尔默斯20分，波什16分6个篮板，而雷霆队杜兰特砍下33分7个篮板，威斯布鲁克21分11个篮板，伊巴卡与马丁各贡献15分。路透

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