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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 14:14 BJT

热火103-92森林狼

当地时间周二迈阿密热火103-92主场击败明尼苏达森林狼，然而热火篮板堪忧，仅得24，森林狼为52。韦德24分4次助攻，詹姆斯22分7个篮板11次助攻，波什、查尔默斯均得分上双，森林狼阵营基里连科22分4个篮板，勒夫11分18个篮板，佩科维奇18分12个篮板。热火15胜6负排东部第2。路透

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