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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 14:44 BJT

热火末节遭翻盘 主场86-93负公牛

周一NBA东部半决赛迈阿密热火主场86-93负芝加哥公牛，后者总比分1-0领先。内特·罗宾逊27分9次助攻，吉米·巴特勒21分14个篮板；新科MVP詹姆斯为热火拿下24分8个篮板7次助攻，其中15分取自第4节，韦德贡献14分。路透

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