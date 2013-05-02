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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 2日 星期四 14:41 BJT

火箭客场107-100雷霆

周三NBA季后赛火箭客场107-100胜俄克拉荷马雷霆，拿下两连胜将比分追至2-3。哈登三分球9投7中共拿下31分8个篮板，阿西克21分11个篮板，加西亚、贝弗利、帕森斯、布鲁克斯均得分上双，林书豪未上场；杜兰特36分7个篮板7次助攻，杰克逊20分，威斯布鲁克因膝伤赛季提前结束。周五的比赛将回到火箭主场。路透

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