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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 31日 星期二 14:02 BJT

德拉赞发威 猛龙99-96击败火箭

多伦多猛龙周一凭借后卫德拉赞砍下生涯最高42分的精彩表现，99-96击败休士顿火箭。德拉赞全场27投14次命中，17次罚球中12个，并抢下11个篮板球。哈登拿到火箭队中最高的31分，并有五次助攻和五个篮板，火箭最终无奈接受五连胜遭终结的结局。路透
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