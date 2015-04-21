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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 21日 星期二 15:17 BJT

公牛再胜雄鹿 2-0暂时领先

吉米·巴特勒周一拿下全场最高的31分以及9篮板，率芝加哥公牛在季后赛东部首轮系列赛第二场中91-82击败密尔沃基雄鹿。公牛控卫罗斯送出15分和9次助攻，公牛目前在七战四胜制系列赛中取得2-0领先。米德尔顿拿到雄鹿队中最高的22分。路透

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