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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 25日 星期二 13:48 BJT

哈登砍下36分 火箭91-86胜尼克斯

哈登周一最后时刻连砍12分，率领缺兵少将的休士顿火箭91-86击败纽约尼克斯。尽管头号得分手安东尼因背部痉挛而在两节结束后告别比赛，尼克斯(4胜11负)依然给火箭(11胜3负)造成了很大的麻烦，第四节一度领先六分，最终哈登连续发威才帮火箭锁定胜利，他个人贡献全场最高的36分。路透
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