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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 5日 星期五 14:57 BJT

开拓者88-82击败步行者

利拉德周四送出23分，率波特兰开拓者88-82击败印第安那步行者。奥布里奇为开拓者贡献18分和13篮板，目前战绩为15胜4负的开拓者在最近13场比赛中赢下12胜。斯塔基为步行者拿到16分，前锋所罗门希尔则拿到15分和8篮板。步行者(7胜12负)吞下三连败。路透
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