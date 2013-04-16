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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 16日 星期二 14:39 BJT

爵士96-80森林狼 仍有望晋级季后赛

周一NBA常规赛犹他爵士客场96-80胜明尼苏达森林狼，胜差与湖人缩小至1场。爵士本赛季对阵森林狼取得四连胜，艾尔·杰佛森拿下22分8个篮板。目前排在西部第九的爵士由于与湖人交锋占据优势，若湖人最后一场失利，而爵士赢球，后者将获得出线权。路透
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