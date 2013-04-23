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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 14:14 BJT

快船险胜灰熊2-0领先

周一NBA季后赛第二场洛杉矶快船主场93-91险胜孟菲斯灰熊，总比分2-0领先。克里斯·保罗24分9次助攻并投入压哨绝杀，格里芬21分8个篮板，贾马·克劳福德替补出场拿下15分。灰熊阵营麦克·康利28分9次助攻，下场将转移至灰熊主场。而芝加哥公牛90-82胜布鲁克林篮网，将总比分扳平。路透
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