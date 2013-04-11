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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 15:42 BJT

科比狂砍47分 湖人击败开拓者

科比周三狂砍个人本赛季最高的47分，率洛杉矶湖人113-107击败波特兰开拓者，湖人目前以微弱优势领先于开拓者，继续保持着晋级季后赛的希望。科比同时创下了开拓者主场玫瑰花园球馆中的客队球员最高得分记录。保罗加索尔为湖人贡献23分和9次助攻，霍华德拿到20分和10个篮板。路透
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