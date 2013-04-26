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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 14:41 BJT

热火3-0雄鹿夺赛点

周四NBA季后赛迈阿密热火客场104-91大胜密尔沃基雄鹿，3-0领先夺得赛点。詹姆斯22分6次助攻，雷阿伦替补上场拿下23分，波什16分14个篮板，韦德12投1中仅得4分但贡献9个篮板11次助攻5次抢断。同日芝加哥公牛79-76胜布鲁克林篮网，2-1领先；孟菲斯灰熊94-82胜洛杉矶快船，成功扳回一城。路透
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