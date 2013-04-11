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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 15:41 BJT

篮网101-93击败凯尔特人

德隆威廉姆斯周三贡献29分和12次助攻，率领布鲁克林篮网101-93击败波士顿凯尔特人，有望锁定季后赛东部四号种子席位。布鲁克洛佩斯为篮网贡献21分，乔约翰逊拿到20分。凯尔特人阵营中皮尔斯拿到全队最高的23分。绿衫军依然排名东部第七。路透
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