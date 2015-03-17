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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 17日 星期二 14:52 BJT

韦德力压詹姆斯 热火击败骑士

韦德周一面对昔日队友兼好友詹姆斯，奋力砍下32分，率领迈阿密热火106-92击败克里夫兰骑士。韦德上半场就得到了21分，帮助热火取得18分领先优势，控卫德拉季奇则为热火贡献20分和9次助攻，热火目前以30胜36负与印第安纳步行者并列东部第七。詹姆斯此役拿到26分，骑士目前43胜26负排名东部第二。路透

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