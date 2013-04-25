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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 25日 星期四 14:44 BJT

雷霆105-102险胜火箭

周三NBA季后赛俄克拉荷马雷霆主场105-102险胜休斯顿火箭，带首轮2-0战绩奔赴客场。杜兰特拿下29分9次助攻，威斯布鲁克29分4次抢断，塞佛洛沙、伊巴卡、凯文·马丁均得分上双。火箭阵营哈登一人独得36分11个篮板，林书豪因伤只上场20分钟。路透

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