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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 25日 星期四 14:45 BJT

马刺大胜湖人2-0领先

周三NBA季后赛圣安东尼奥马刺主场102-91再胜洛杉矶湖人，总比分2-0领先。托尼·帕克28分7次助攻，邓肯16分，考伊·莱昂纳德16分7个篮板，吉诺比利13分7次助攻。湖人阵营霍华德16分9个篮板，史蒂夫·布雷克16分，慈世平13分，保罗·加索尔13分9个篮板。路透

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