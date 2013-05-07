版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 14:49 BJT

马刺双加时险胜勇士

周一NBA西部半决赛圣安东尼奥马刺主场双加时129-127险胜金州勇士，第四节勇士一度104-88领先，随后马刺疯狂反扑打出15-0小高潮。第二个加时赛最后3.9秒库里助攻贝茨莫尔打入两分球，看似勇士已拿下比赛，而在倒数1.2秒时吉诺比利灌入绝杀三分，上演大逆转。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐