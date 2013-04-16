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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 16日 星期二 14:22 BJT

雷霆104-95国王 坐稳西部第一

周一俄克拉荷马雷霆主场104-95胜萨克门托国王，拿下四连胜。杜兰特贡献29分8次助攻7个篮板，威斯布鲁克21分8次助攻，伊巴卡14分7个篮板。此战后雷霆锁定西部第一。此外尼克斯客场95-106负夏洛特山猫，菲尼克斯太阳主场119-112胜休斯顿火箭。路透
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