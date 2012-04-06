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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 17:16 BJT

魔术将帅失和 不敌尼克斯

纽约尼克斯周四96-80击败奥兰多魔术，後者近期吞下五连败。尼克斯得分手安东尼拿下19分，而魔术中锋霍华德仅得到8分。在赛前几个小时，魔术主帅范甘迪告诉记者，队内头号球星霍华德想要他下课。霍华德随後矢口否认。理查森与戴维斯分别为魔术贡献16分和15分。路透

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