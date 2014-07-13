世界杯-勒布朗·詹姆斯世界杯决战前夕现身里约

路透里约热内卢7月12日（记者 Ben Walsh） - 在世界杯决战前夕，勒布朗·詹姆斯与一群巴西男篮队员一起出现在里约热内卢，这是詹姆斯自宣布回归克利夫兰骑士队后的首度公开亮相。

詹姆斯宣布离开迈阿密热重回老东家后仅仅24个小时，这位NBA最炙手可热的球星就出现在这个港口城市的一个旧仓库区，成为众人关注的焦点。

过去一个月，詹姆斯的未来去向牵动着无数NBA球迷们的心，最终他在《体育画报》上刊出的一则措辞谨慎的声明中宣布了自己的决定。

到达南美洲之后，詹姆斯首次公开接受了采访。

当被问及他在带领热火赢得两个NBA总冠军和四个东部冠军之后离开的感觉如何时，詹姆斯回答道，“对于我而言，这是激动人心的时刻。我已经准备好了迎接挑战。”

连夜从迈阿密飞往里约热内卢的詹姆斯并没有透露合同中的具体条款，但ESPN表示这份合同为期两年，价值4210万美元。

据ESPN披露，詹姆斯之所以选择了一份短期合同是为了最大化发挥自己的收入潜力，等到NBA正式签署了新的电视转播协议后，球员的工资有望大幅提高，那么詹姆斯可以在2016-17赛季结束后重新选择签约。

然而身上穿着随意的T恤和短裤、脖子上套着钻石项链的詹姆斯却避重就轻，海阔天空地聊起了很多话题，包括他对足球的热爱，他在2016奥运会主办城市里约热内卢的首次旅行等等。

三年前他与芬威体育集团(FSG)合作并获得了英超球队利物浦的少数股份，芬威体育集团是美国职业棒球大联盟冠军球队波士顿红袜队的拥有者。

“这是我的首次里约之行。我来这是为了感受激情的”，詹姆斯说，周日他将前往马拉卡纳球场观看德国对阵阿根廷的世界杯决赛。

“这是最终极最顶峰的体育赛事。整个队伍必须一起战斗”。

“这比NBA总决赛要更为宏大，因为这是世界范围内的。所有球员都代表自己的国家而战”。

“对于篮球运动来说，NBA总决赛就是终极目标。而世界杯决赛是足球运动的终极目标。”

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编译：傅玮 发稿：王燕焜

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