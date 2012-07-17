NBA圆冠军梦 詹姆斯剑指伦敦

路透迈阿密7月6日电(记者Simon Evans)---刚刚加冕NBA总冠军的詹姆斯(LeBron James)又把目光投向了伦敦奥运会，身为最优秀的美国运动员之一及历史上最伟大的篮球运动员之一，但奇怪的是，很多人热切的期盼着他跌跟头。

詹姆斯之于篮球，相当於梅西(Lionel Messi)之于足坛的地位--他们毫无争议地是自己所在时代最优秀的选手，也毫无疑问历史最优秀运动员的行列。

即便是其竞争对手球队最狂热的球迷，也不会质疑梅西在当今世界足坛的地位，然而27岁的詹姆斯却要面对全美国球迷的嘲笑和嘘声，以及总会抓住其弱点不放的美国媒体。

美国之外的球迷也许难以理解针对詹姆斯的这种敌意，2010年作为自由球员的詹姆斯选择和另两位全明星球员韦德(Dwyane Wade)、波什(Chris Bosh)共同加盟迈阿密热火，组成“三巨头”阵容。

在克里夫兰骑士的七年间，队友始终难以给予詹姆斯有力的帮助，詹姆斯最终选择与上述两位巨星一起组成了一支无可匹敌的冠军球队。失去了这位明星球员，骑士球迷自然十分沮丧，是骑士在当年的选秀中选中了高中生詹姆斯。在职业足坛，球员常常为追逐荣誉或者更高的工资频繁地更换东家，在NBA则不同，很多球迷觉得詹姆斯这次与其他优秀球员联手的选择是不对的。

“我是不会和魔术师约翰逊(Johnson)或者乔丹(Michael Jordan)在一支球队打球的，”NBA名人堂成员、曾经在80年代率领波士顿凯尔特人三次夺得总冠军的拉里·伯德(Larry Bird)在詹姆斯转会时说，“我唯一一次想和约翰逊并肩战斗是在奥运代表队里，但是即便训练很艰苦，我们还是在训练中激烈的针锋相对。”

很大程度上，詹姆斯和韦德及波什在北京奥运会赛场上并肩战斗的经历为这一次转会埋下了种子。三人同时成为自由球员，并且开始思考如果他们联合起来会创造什麽样的成绩。

詹姆斯和他的支持者都承认，他当时犯下的大错是不该在一个全国直播的特别节目里宣布他的转会决定，当时他傲慢地说，要“带着自己的天赋到迈阿密南海滩去”。

尽管这个节目最初的目的是为慈善筹款，但如此对待骑士球迷显然是不妥当的，特别是那些话还出自一个俄亥俄人之口。詹姆斯的顾问们显然太差劲了。

“当你了解詹姆斯之後，你完全无法理解为什麽他会像避雷针一样吸引来这麽多批评的声音，他身上具有你希望一个冠军应该有的所有品质。” 热火队主帅斯波尔斯特拉(Erik Spoelstra) 如是说。

“你仅仅和他相处上10分钟，你就会喜欢上这个年轻人，因为他实在是太有吸引力了。他是我见过的最有魅力的人之一。他慷慨，是非常出色的队友，”俄克拉荷马雷霆的杜兰特(Kevin Durant)在赛季结束後对詹姆斯的评价全是溢美之词，尽管詹姆斯仍是他实现总冠军梦想过程中最主要的对手。而他们将在伦敦奥运会上成为队友。

“詹姆斯是一位令人难以置信的球员，也是一个令人难以置信的人……这个赛季对他来说是传奇般的，”杜兰特说，“他整个赛季表现都是惊人的。希望这个夏天我们能一起夺得一枚奥运会金牌。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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