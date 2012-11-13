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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 13:53 BJT

爵士经三加时险胜猛龙

杰弗逊周一两度在关键时刻将比分追平，米尔萨普则稍後发威，共同帮助犹他爵士经过三个加时赛，140-133险胜多伦多猛龙，迎来新赛季首个客场胜利。米尔萨普全场贡献34分，杰弗逊拿到24分和17篮板。德罗赞则为猛龙贡献个人职业生涯最高的37分。图为杰弗逊(左)与队友庆祝胜利。路透

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