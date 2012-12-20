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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 14:23 BJT

林书豪18+6休斯顿125-103费城

当地时间周三休斯顿火箭主场125-103大比分击败费城76人，哈登全场最高33分7次助攻，林书豪18分6次助攻，阿西克17分15个篮板，莫里斯、史密斯、道格拉斯均得分上双。火箭13胜12负排西部第八位。路透

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