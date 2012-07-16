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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 15:48 BJT

基德将面临醉驾指控

纽约警方宣布，39岁的NBA球星基德涉嫌醉酒驾驶被拘捕，在交纳保证金後被释放。刚刚签约纽约尼克斯的基德在周日凌晨于纽约长岛汉普顿驾车撞到一个电话亭，随後冲进路边树林。基德的律师表示基德伤势无大碍，对醉酒驾驶指控将作无罪辩护。

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