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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:19 BJT

霍华德发挥失常 不碍魔术降伏国王

周日NBA常规赛中，尽管霍华德未能施展其一贯水平，但奥兰多魔术队客场终以104-97击败萨克拉门托国王队。霍华德由於犯规麻烦只打了20分钟，只得到5分，不过由於魔术队第四节表现精彩，双方87-87平时，理查德森和特克格鲁带领魔术在最後5分多钟打出14-7制胜攻击波。路透

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