NBA否决国王“移驾”西雅图

NBA周三拒绝了将萨克拉门托国王队主场迁至至西雅图的提议。NBA总裁大卫·斯特恩表示，联盟拒绝了西雅图投资者以6.25亿美元购买国王队的计划，这一估价对于一支NBA球队而言算是天价。国王目前受控于George Maloof家族，此前Maloof打算将球队售予西雅图投资者，而这一提议遭到了萨克拉门托市长、前NBA球员凯文·约翰逊的带头反对。路透