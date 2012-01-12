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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 18:35 BJT

尼克斯胜76人 获四连胜

周三在麦迪逊广场花园展开的NBA大西洋区对决中，纽约尼克斯85-79胜费城76人，取得四连胜，并终结76人的六连胜。由於本场失败，本赛区头名76人战绩降至7胜3负，排名第二的尼克斯则提高至6胜4负。安东尼为尼克斯贡献全场最高的27分。路透

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