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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 14:19 BJT

尼克斯主场100-87胜黄蜂

当地时间周日纽约尼克斯主场100-87击败新奥尔良黄蜂，安东尼27分7个篮板，科普兰德22分，斯塔德迈尔12分，钱德勒5分14个篮板，黄蜂阵营戈登22分，另外戴维斯、瓦斯奎斯、洛佩斯得分上双。尼克斯24胜13负紧随热火排东部第二。路透
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