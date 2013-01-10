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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 10日 星期四 09:42 BJT

安东尼因与加内特冲突被禁赛一场

纽约尼克斯当家球星安东尼因与凯文·加内特发生冲突，周三受到联盟处罚被禁赛一场。尼克斯周一96-102主场不敌波士顿凯尔特人，在比赛第四节安东尼与加内特发生冲突，赛后安东尼在球场通道更衣室外以及停车场多次与加内特对峙。安东尼将无法出战1月10日尼克斯与印第安纳步行者的比赛。路透

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