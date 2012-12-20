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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 13:56 BJT

尼克斯100-86篮网 雷霆100-92老鹰

当地时间周三纽约尼克斯主场100-86击败布鲁克林篮网，安东尼31分，钱德勒16分12个篮板；在另一场比赛中俄克拉荷马雷霆客场100-92击败亚特兰大老鹰，杜兰特砍下41分13个篮板，威斯布鲁克贡献27分11次助攻。尼克斯与雷霆分别继续占据东西部排名榜首。路透

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