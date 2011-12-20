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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 20日 星期二 10:57 BJT

尼克斯正式签下戴维斯

纽约尼克斯周一宣布已签下自由球员巴朗·戴维斯，但"大胡子"椎间盘突出仍在康复过程中，尚不清楚他什麽时间亮相赛场。合约条款没有对外公布，但据当地媒体报导，32岁戴维斯同意了一项一年期合约，价值250万美元。上赛季戴维斯共计出征58场比赛，场均有13.1分、6.7助攻入帐。路透

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