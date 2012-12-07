版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 12月 7日 星期五 14:15 BJT

安东尼缺阵 尼克斯112-92胜热火

当地时间周四迈阿密热火主场92-112惨败于纽约尼克斯，而尼克斯大将安东尼由於手指受伤并未上场，热火遭遇“三巨头”时代最惨失利。詹姆斯全场最高31分10个篮板9次助攻，韦德13分3个篮板，波什12分6个篮板；尼克斯方面雷蒙德·费尔顿27分7次助攻，其中三分球10投6中。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐